Forderung nach Umbau Nestlé-Investor Third Point hält Druck hoch

Dem Investmentvehikel des Milliardärs Daniel Loeb, Third Point, gehen die Maßnahmen des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns Nestlé nicht schnell genug. In einem Brief an das Management hagelt es Kritik.

Der aktivistische Investor Third Point macht weiter Druck beim Nahrungsmittelkonzern Nestlé. Die von Dan Loeb gegründete Gesellschaft kritisiert in einem online publiziert