FrieslandCampina Neues Mitglied im Vorstand

Die Molkereigenossenschaft FrieslandCampina bekommt ein neues Vorstandsmitglied. Die Managerin, die einen Milchviehbetrieb im niederländischen Smallebrugge betreibt, zieht zudem in den Aufsichtsrat.

Elze Jellema rückt in den Vorstand der Molkereigenossenschaft FrieslandCampina ein. Sie wird ihre neuen Aufgaben ab dem 17. Dezember 2019 wahrnehmen, zudem an diesem Tag in den Aufsichtsrats d