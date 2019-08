Ganzseitige Werbeanzeige Große US-Unternehmen appellieren an Umweltbewusstsein von Amazon, Apple & Co.

Große US-Unternehmen appellieren an Umweltbewusstsein von Amazon, Apple & Co.

In einer ganzseitigen Werbeanzeige in der "New York Times" fordern über 30 Unternehmen, darunter bekannte Markenartikler, die weltgrößten Konzerne wie Apple und Amazon dazu auf, die Ethik ihrer Geschäftspraktiken zu überdenken. Sie sollen den Schutz der Erde vor den Gewinn stellen.

Es ist eine starke Botschaft: In einer ganzseitigen Anzeige in der Sonntagsausgabe der "New