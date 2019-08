Ganzseitige Werbeanzeige Große US-Unternehmen appellieren an Umweltbewusstsein von Amazon, Apple & Co.

Große US-Unternehmen appellieren an Umweltbewusstsein von Amazon, Apple & Co.

In einer ganzseitigen Werbeanzeige in der "New York Times" fordern über 30 Unternehmen, darunter bekannte Markenartikler, die weltgrößten Konzerne wie Apple und Amazon dazu auf, die Ethik ihrer Geschäftspraktiken zu überdenken – und den Schutz der Erde vor den Gewinn zu stellen.

Es ist eine starke Botschaft: In einer ganzseitigen Anzeige in der Sonntagsausgabe der "N