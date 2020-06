Gastro-Konzept Dr. Oetker bringt "Frau Renate" auf die Fläche

Praktikable Gastronomiekonzepte sind im LEH gefragt. Mit Frau Renate bietet Markenspezialist Dr. Oetker eine Hersteller-Lösung in Franchise an. Am heutigen Montag eröffnet die erste Testfläche bei Edeka Goerzen in Koblenz.

Pudding, Pizza oder Müsli – diese Produkte kennt man schon lange aus dem Oetker-Sortiment. Jetzt gibt es sie auch zum Bestellen an der Theke, im M