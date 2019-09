Gekühlte Teigwaren Bürger auf Wachstumskurs

Der Maultaschen-Spezialist Bürger investiert am Standort Crailsheim rund 25 Mio. Euro unter anderem in ein neues Logistikzentrum.

Deutschlands führender Maultaschen-Hersteller, die Bürger GmbH in Ditzingen, befindet sich seit Jahren auf Wachstumskurs. Das Unternehmen stellt täglich allein 2,5 Mio. Maultaschen (120 t) her und ist in dem Geschäft mit einem Marktanteil von 77