Geringe Nachfrage Halloren kündigt Kurzarbeit an

Halloren kündigt Kurzarbeit an

Halloren meldet in seiner Produktion in Halle für drei Monate Kurzarbeit an. Der Grund: Unstimmigkeiten im Akionärsumfeld sowie der Verlust eines Großkunden.

Bei der Halloren Schokoladenfabrik AG in Halle wird es ab 1. März für drei Monate Kurzarbeit in der Produktion und Technik geben. Es habe sich gezeigt, dass die Unstimmigkeiten im Aktionärsumfeld im vergangenen J