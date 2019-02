Geschäftsentwicklung PHW baut Tierwohlproduktion aus

Die PHW-Gruppe setzt im abgelaufenen Geschäftsjahr 2,58 Mrd. Euro um - ein Plus von 4,1 Prozent Der Absatz stieg auf 782.858 Tonnen Der Anteil der Tierwohlprodukte an der Produktionsmenge in Deutschland soll in diesem Jahr auf rund 80 Prozent steigen

Die PHW-Gruppe hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Umsatzplus von 4,1 Prozent auf 2,58 Mrd. Euro erzielt. In diesem Jahr soll