Geschäftsjahr 2018 Restrukturierung belastet FrieslandCampina

Der Molkereikonzern FrieslandCampina muss 2018 Rückgänge bei Gewinn und Umsatz hinnehmen. Als erste Molkerei bringt das Unternehmen Milchprodukte mit dem Gütesiegel "On the way to PlanetProof" heraus.

Niedrige Preise für Basismolkereiprodukte, der Wettbewerb bei Kindernahrung und vereinzelte Aufwendungen drückten 2018 beim niederländischen Molkereikonzern Royal Friesla