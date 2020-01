Der Umsatz von Faber-Castell leidet im Geschäftsjahr 2018/19 unter Marktturbulenzen in Südamerika. In Zukunft will das Unternehmen verstärkt auf Umweltthemen setzen, um auf Kurs zu bleiben. Dafür soll ab März ein Top-Manager aus der Lebensmittelbranche sorgen.

Faber-Castell muss im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatzrückgang von 4 Prozent gegenübe