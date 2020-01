Geschäftsjahr 2020 Henkel will kräftiger investieren

Henkel will kräftiger investieren

Henkel will in diesem Jahr mehr Geld als 2019 investieren, um Veränderungen im Konsumgüterkonzern anzustoßen. Nicht nur die Mitarbeiter sollen fitter in Sachen Digitalisierung werden, sondern auch die Führungskultur soll sich wandeln.

Henkel will 2020 mehr Geld investieren als im zurückliegenden Geschäftsjahr. Die zusätzlichen Mittel werden insbesondere auf die B