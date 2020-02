Geschäftsjahr Nestlé verdient noch mehr

Nestlé-Chef Mark Schneider liefert den Aktionären weitgehend, was er verspricht. Unter seiner Führung hat der Schweizer Konzern den Umsatz im vergangenen Jahr organisch um 3,5 Prozent gesteigert und die Margen-Kennzahl auf 17,6 Prozent gehievt. Die Zuwächse gelingen Schneider durch eine Neuausrichtung, die zuweilen erstaunt: In diesem Jahr steigt Nestlé etwa in das Ges