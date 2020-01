Geschäftsjahr Schwälbchen rechnet mit erneutem Aufwind

Nach einem Umsatzrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr blickt der Molkerei-Konzern Schwälbchen optimistisch in die Zukunft und will wieder aufholen. Die Einbußen in 2019 führt das Unternehmen auf das stagnierende Preisniveau, höhere Kosten und den Rekordsommer 2018 zurück.

Der hessische Molkerei-Konzern Schwälbchen rechnet trotz eines schwäc