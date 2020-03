Getränke-Hersteller Coke einigt sich lokal mit Edeka

Während Coca-Cola und Agecore noch um Vermarktungskonditionen feilschen, zeigt sich der Hersteller in Deutschland pragmatisch: Das Unternehmen hat eine lokale Vereinbarung mit Edeka geschlossen.

Keine Coke mehr am Bahnhof, keine Vio-Limo in der Kantine, keine Fußball-EM: Die Corona-Krise wird auch in Coca-Colas Bilanz Spuren hinterlassen. Etwa ein Drittel des Deutschlandumsatzes von zu