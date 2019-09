"Größenwahn"-Vorwurf China-Pläne verschärfen den Streit bei Tönnies

Die geplante Investition des Schlachtkonzerns Tönnies in China hebt den schwelenden Familienstreit zwischen den Gesellschaftern auf eine neue Stufe der Eskalation. Robert Tönnies äußert in einem Schreiben den Verdacht, sein Onkel Clemens Tönnies könnte "an Größenwahn erkrankt sein".

Der Familienstreit bei Deutschlands größtem Schlachtbetrieb geht