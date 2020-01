H5N8 Vogelgrippe jetzt auch in Tschechien und Rumänien

Nach Ungarn melden auch Tschechien und Rumänien einen Vogelgrippe-Ausbruch. In Tschechien wurde der Virus in einem Kleinzuchtbetrieb in der Stadt Stepanov nad Svratkou, in Rumänien auf einer Hühner-Farm im Nordwesten nachgewiesen.

Nach drei Jahren ist die Vogelgrippe wieder in Tschechien aufgetaucht. Der hochansteckende Subtyp H5N8 sei in einem Kleinzuchtbetrieb in der Stadt Stepanov