Halbjahr Minus-Rekord für deutsche Brauer

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres haben die deutschen Brauer so wenig Bier verkauft wie noch nie. Als Grund nannte der Deutsche Brauerbund unter anderem den kühlen Mai.

