Halbjahr Unilever-Umsatz geht zurück

Unilever hat im ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres an Umsatz einbüßen müssen. Nicht nur in Europa hatte der Konsumgüterkonzern mit schwierigen Marktbedingungen zu kämpfen, besonders ins Gewicht fallen die Unruhen in einem der größten Märkte des Unternehmens.

Die Umsätze des Konsumgüterkonzerns Unilever sind im ersten Halbjahr