IPO-Antrag Beyond Meat strebt an die Börse

Beyond Meat strebt an die Börse

Das Start-up Beyond Meat zieht es an die Börse. Der Hersteller veganer Fleischalternativen will laut seinem Börsenprospekt rund 100 Mio. US-Dollar an Kapital einsammeln.

Beyond Meat bereitet den Gang aufs Parkett vor. Mit dem Schritt an die Börse will der US-Fleischersatzhersteller rund 100 Mio. USD (88 Mio. Euro) an Kapital aufnehmen. Den zugehörigen Prospekt hat die Firma am v