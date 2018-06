Insektengift 73.000 Fipronil-Eier in Verkauf gelangt

73.000 Fipronil-Eier in Verkauf gelangt

Nach dem erneuten Fipronil-Fund müssen Eier in sechs Bundesländer aus den Regalen genommen werden. Wie konnte das Gift nach dem Skandal im vergangenen Jahr erneut in die Nahrungskette gelangen? Die Aufklärung des Falls läuft an.

Nach dem erneuten Nachweis des Insektengifts Fipronil in Zehntausenden Eiern aus den Niederlanden bemühen die Behörden sich um Aufklärung