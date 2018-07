Investition in Fuhrpark Tönnies-Gruppe stärkt Ultrafrische-Logistik

Investition in Fuhrpark

Die Tönnies-Gruppe will in den Bereich Ultrafrische-Logistik investieren: Die Unternehmenstochter Tevex Logistics hat mitgeteilt, in den kommenden drei Jahren für 40 Mio. Euro den Fuhrpark zu erneuern und zu erweitern.

