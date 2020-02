Investment Nestlé vergrößert Tierfutterproduktion in USA

Nestlé vergrößert Tierfutterproduktion in USA

Der Schweizer Nahrungsmittelhersteller Nestlé treibt sein Geschäft mit Tierfutter voran. Im Zuge dessen nimmt der Konzern in den USA für den Ausbau seiner Purina-Tierfutterfabrik in Clinton eine dreistelligen Millionenbetrag in die Hand.

Nestlé baut seine Purina-Tierfutterfabrik in Clinton im US-Bundesstaat Iowa aus. Mit neuen Verarbeitungs- und Verpackungslinien soll auf d