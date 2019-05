Investorentag Nestlé streicht in den USA tausende Stellen

Nestlé streicht in den USA tausende Stellen

Der Lebensmittelriese Nestlé baut in den USA seinen Tiefkühlvertrieb um und streicht in dem Zusammenhang mehrere Tausend Stellen. Supermärkte und andere Geschäfte werden dann in Zukunft nicht mehr direkt von Nestlé beliefert.

In den USA schließt Nestlé seinen firmeneigenen Vertrieb für Tiefkühlpizza und Eiscreme. Unter anderem werden dann ac