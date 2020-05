Jacobs-Konzern JDE Peet's soll in den kommenden Wochen an die Börse

JDE Peet's soll in den kommenden Wochen an die Börse

JAB hat offiziell angekündigt, dass der verschmolzene Heißgetränkekonzern JDE Peet's an die Börse gehen soll. Je nach Marktlage soll dies in den kommenden Wochen passieren.

Die Reimann-Familienholding JAB will den Kaffeekonzern JDE Peet's wie erwartet in Amsterdam an die Börse bringen. Dabei sollen über neue Aktien rund 700 Millionen Euro erlöst werden, hinzu ko