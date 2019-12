Jahresgeschäft Verbraucher geben viel für Sekt und Champagner aus

Deutsche Konsumenten haben in den vergangenen zwölf Monaten rund 324 Millionen Flaschen Schaumwein eingekauft. Anlässlich der aktuellen Festtage darf er auch etwas teurer sein.

Für Champagner, Sekt und Prosecco greifen die Verbraucher in Deutschland tief in die Tasche. In den vergangenen zwölf Monaten kauften sie allein im Lebensmittelhandel und in Drogeriemärkten rund 324