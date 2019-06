Jahreszahlen 2018 Oetker wächst schnell in Richtung alter Größe

Oetker wächst schnell in Richtung alter Größe

Der Oetker-Konzern gewinnt nach dem Verkauf seines Schifffahrtsgeschäfts schnell wieder an Größe: Das Unternehmen hat seinen Umsatz außerhalb der abgegebenen Reedereisparte im vergangenen Jahr um fast 1 Mrd. Euro erhöht. Oetker-Chef Albert Christmann stellte am Dienstag weiteres schnelles Wachstum in Aussicht.

Der Oetker-Konzern ist im vergangenen Jahr operativ stark gewa