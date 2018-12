Neuer Markt E-Zigarette Juul kommt nach Deutschland

Auch in Deutschland soll die aus den USA stammende E-Zigarette Juul verkauft werden. Zwar gelten E-Zigaretten im Vergleich zu herkömmlichen Tabakprodukten als gesünder, doch steht bei Juul der hohe Nikotin-Gehalt in der Kritik.

Am 12. Dezember will der US-Konzern seine E-Zigarette Juul in Hamburg präsentieren – sie soll in Deutschland allerdings weniger Nikotin enthalten, als i