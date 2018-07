Kaffee-Dynastie Darboven will Andreas Jacobs als Nachfolger installieren

Darboven will Andreas Jacobs als Nachfolger installieren

In dem öffentlich gewordenen Streit um die Führungsnachfolge beim Hamburger Kaffeehersteller Darboven meldet sich Firmenpatriarch Albert Darboven zu Wort. Er will Andreas Jacobs, Spross des Bremer Kaffee-Clans, in verantwortliche Funktion bringen – und den 54-Jährigen adoptieren.

Nach dem offenen Brief von Mitgliedern der Darboven-Familie legt Albert Darboven seine Sicht der Di