Kaffee-Geschäft Nestlé treibt Starbucks-Kooperation in Deutschland voran

Nestlé will mit seinem Kaffee-Geschäft in Deutschland vorankommen. Ab September bringt der Konsumgüterhersteller mehrere neue Starbucks-Produkte in den Einzelhandel. Damit will Nestlé seine Präsenz mit der Marke ausbauen.

