Kaffee-Großkapseln Nespresso baut Vertuo-Produktion aus

Nestlés Kaffeetochter Nespresso investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in die Produktion seines XXL-Kapselsystems Vertuo. Im Schweizer Werk Romont sollen dafür zwei neue Produktionslinien entstehen.

Nespresso steckt 43 Mio. Schweizer Franken (rund 38 Mio. Euro) in den Ausbau der Produktionskapazitäten für das Großkapsel-System Vertuo. Am Standort Romont in der Sc