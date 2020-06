Kaffeeröster Dallmayr investiert in nachhaltigen Kaffee

Dallmayr investiert in nachhaltigen Kaffee

Dallmayr will vom Trend zu Fairtrade-Kaffee profitieren. Unter dem Namen Granverde bieten die Münchener künftig entsprechend zertifizierten Filterkaffee und ganze Bohnen an. Zu der neuen Linie gehören zudem kompostierbare Capsa-Varianten, für die Dallmayr in eine neue Anlage investiert hat.

