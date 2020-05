Kaffeeröster Martermühle will mit Demeter-Kaffee punkten

Martermühle will mit Demeter-Kaffee punkten

Vom Hobby zum Kleinröster mit Mission: Die Martermühle hat sich in den vergangenen Jahren in Bayern eine wachsende Kundschaft erarbeitet. Mit einem Vorstoß in das Demeter-Segment wollen die Gründer ihren Beitrag zu einem nachhaltigen Kaffeeanbau leisten.

Der Kleinröster Martermühle aus Bayern wagt sich auf neues Terrain. Seit kurzem bieten die Gründer Ralf Heinc