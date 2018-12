Kampfansage Just Spices greift Maggi und Knorr an

Just Spices greift Maggi und Knorr an

Das Gewürz-Start-up Just Spices greift Unilever und Nestlé mit Bio-Fixprodukten in ihren Kernkompetenzen an. Die Artikel sind exklusiv bei Rewe gelistet.

Das Start-up Just Spices wagt sich in eine Kategorie, deren Bedeutung schrumpft: Das Unternehmen hat Anfang dieser Woche unter der Bezeichnung "In Minutes" 27 Bio-Fixprodukte in den Handel gebracht. Darunter befinden sich Klassiker wi