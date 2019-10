Keime in Wurstwaren Wilke beantragt Insolvenzverfahren

Keime in Wurstwaren

Der nordhessische Wursthersteller Wilke hat die Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens beantragt. Behörden bringen zwei Todesfälle in Südhessen mit Wilke-Wurst in Verbindung. In den Produkten waren mehrfach Listerien-Keime nachgewiesen worden

Nach zwei Todesfällen durch keimbelastete Wurst ist der nordhessische Hersteller Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstware