Klimaschutz L'Oréal will Emissionen drastisch reduzieren

L'Oréal will Emissionen drastisch reduzieren

Der französische Kosmetikkonzern L'Oréal arbeitet daran, den ökologischen Fußabdruck weiter zu verkleinern. Bis 2050 strebt der Konzern an, seine Emissionen auf Null zu senken.

L'Oréal will bei der Bekämpfung des Klimawandels mithelfen: Deshalb schließt sich der französische Kosmetikkonzern der Initiative der UN "Business Ambition for 1.5°C" an und