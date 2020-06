Kommentar Henkel stoppt Experimentierphase

So groß wie vor der Corona-Krise war die Nachfrage nach jungen, neuen Marken in der Konsumgüterbranche noch nie. Egal ob in der Drogerie-, der Getränke- oder der Tiefkühlabteilung: Überall drängten Startups in Scharen in die Supermarktregale. Aber auch die Konsumgüterkonzerne wie Beiersdorf, Henkel oder Oetker haben in den vergangenen Jahren vermehrt begonnen, n

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.