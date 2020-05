Krisen-Konsum Kaffeeverbrauch trotz Corona-Pandemie gestiegen

Trotz geschlossener Restaurants und Cafés haben die deutschen Verbraucher mehr Kaffee getrunken als im Vorjahreszeitraum. Im März und April ist der Kaffeekonsum um rund 3 Prozent gestiegen, meldet der Deutsche Kaffeeverband.

Koffein scheint ein guter Helfer in Krisenzeiten zu sein. Auch und gerade in den häuslichen vier Wänden. In Zeiten des Shutdowns haben die Menschen