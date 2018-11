Krombacher Seniorchef Schadeberg mit 98 Jahren gestorben

Der Krombacher-Seniorchef Friedrich Schadeberg ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Er sei bereits am Montag friedlich im Kreis seiner Familie eingeschlafen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Kreuztal-Krombach mit.

Friedrich Schadeberg ist tot. Der Krombacher-Seniorchef wurde 98 Jahre alt. Der Braumeister war 1953 als Prokurist in dem kleinen Dorfbetrieb eingestiegen, in sechs Jahrzehnten an