Lebensmittel-Kennzeichnung PepsiCo führt eigene Ampel in Europa ein

Raus aus der Ampel, rein in die Ampel: Nachdem in der vergangenen Woche die sogenannte Industrie-Ampel abgeblasen wurde, will PepsiCo nun seine eigene Lebensmittel-Kennzeichnung in Europa in die Märkte bringen – dieses Mal allerdings in der von Gesundheitsexperten empfohlenen Variante.

