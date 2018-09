Limonade Lemonaid wirft Lidl Produktkopie vor

Der Hamburger Limonaden-Hersteller Lemonaid beklagt in einem offenen Brief an Lidl, dass der Discounter eine Kopie der Limonade in die Läden gebracht habe. Die "billige Tour" täusche die Verbraucher.

Lemonaid macht gegen Lidl mobil. Der Hamburger Limonaden-Hersteller wirft dem Discounter vor, das Getränk nachgemacht zu haben – zumindest optisch. In drei Geschmacksrichtungen, di