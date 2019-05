Line-Extension Große Launchoffensive für Jägermeister "Scharf"

Zum zweiten Mal in der Firmengeschichte bringt Jägermeister eine Line-Extension seines Kräuterlikörs auf den Markt. "Jägermeister Scharf" heißt das Getränk, mit dem die Kultspirituose ihr modernisiertes Markenbild untermauern will. Beworben wird es mit einer groß angelegten Digitalkampagne, in deren Mittelpunkt die Kooperation mit Influencern steht.

Jägerme