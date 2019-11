Listerien in Frikadellen Frühere Hygienemängel in Betrieben von Fleisch-Krone bekannt

Auch wenn aktuell in der Betriebsstätte in Essen kein belastendes Material gefunden wurde, sind den Behörden in den vergangenen Monaten die Betriebsstätten von Fleisch-Krone Feinkost sowohl in Essen als auch in Goldenstedt negativ aufgefallen.

Listerienfunde bei einem Fleischwarenhersteller aus dem Oldenburger Münsterland haben die Behörden zu weiteren Untersuchungen veranl