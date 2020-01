Markenzukauf Brenninkmeijers übernehmen Perlweiss

Das Unternehmen Murnauer Markenvertrieb hat alle Rechte an der Marke Perlweiss übernommen. Der Anbieter von Pflege- und Kosmetikprodukten gehört mehrheitlich einer Holding der C&A-Eigentümerfamilie Brenninkmeijer. Das Unternehmen vertrieb Perlweiss bislang in Lizenz. Es will nun viel in Werbung investieren.

Der Pflegeprodukteanbieter Murnauer Markenvertrieb hat die Zahnpastamark