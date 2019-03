Marktentwicklung 2018 Wein ist in Deutschland teurer geworden

Wein ist in Deutschland teurer geworden

Beim Kauf von Wein mussten Verbraucher in Deutschland im vergangenen Jahr mehr bezahlen. Laut dem Deutschen Weininstitut waren das im Schnitt pro Liter 17 Cent. In diesem Jahr wird mit keiner Preiserhöhung gerechnet.

Beim Kauf von Wein haben Verbraucher in Deutschland in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche gegriffen. Doch der Trend zu teureren Weinflaschen dürfte