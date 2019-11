Mehrweg Nestlé will Vittel mit Glas auf Kurs bringen

Nestlé will Vittel mit Glas auf Kurs bringen

Nestlé macht im schwierigen Wassergeschäft die Kehrtwende: In Deutschland kommt die Marke Vittel, die es im Handel aktuell nur in Plastikflaschen gibt, jetzt auch ins Glas.

Neue Flasche, neue Quelle, neues Glück: Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé bietet die Marke Vittel dem Handel jetzt auch in der Glasflasche an. Damit will das Unternehmen von der wachsenden Nachfr