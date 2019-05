Neues Programm PepsiCo will Milliarden in Mexiko investieren

PepsiCo will Milliarden in Mexiko investieren

Der Softdrink- und Snackhersteller PepsiCo will in den kommenden zwei Jahren sein mexikanisches Geschäft stärken. Mit einem milliardenschweren Investment soll unter anderem ein neues Werk gebaut werden.

Der US-Getränkekonzern PepsiCo will in den kommenden zwei Jahren 4 Mrd. US-Dollar (rund 3,6 Mrd. Euro) in Projekte in Mexiko investieren. Unter anderem sei auch der Bau eines ne