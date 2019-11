Milliardenkauf LVMH bei Tiffany am Ziel

Der Luxuskonzern LVMH hat sich mit einer aufgebesserten Offerte bei Tiffany durchgesetzt. Es gibt eine Vereinbarung für die Übernahme.

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH will den US-Juwelier Tiffany für 14,7 Mrd. Euro (16,2 Mrd. US-Dollar) kaufen. Das bedeute einen Preis in Höhe von 135 US-Dollar je Aktie, teilte LVMH am Montag in Paris mit. Es gebe eine endgü