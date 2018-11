Millionenbetrag CCEP investiert in deutsche Produktion

CCEP investiert in deutsche Produktion

Coca-Cola European Partners Deutschland modernisiert zwei seiner 16 deutschen Produktionsanlagen und nimmt dafür einen Millionenbetrag in die Hand. Damit will der Abfüller auf aktuelle Trends unter seinen Kunden reagieren.

Für 55 Millionen Euro will Coca-Cola European Partners (CCEP) Deutschland die Produktionsanlagen an den Standorten im nordrhein-westfälischen Dorsten sowie in