Mineralbrunnen Gerolsteiner streicht im Sortiment

Deutschlands führende Wassermarke kann ihr Geschäft mit dem Handel ausbauen. Im Trendsegment Still macht Gerolsteiner einen ordentlichen Sprung. Damit es so weitergeht, kommt Naturell auch in die 0,7-Liter-Glasflasche.

Gerolsteiners Innovationspläne in Sachen Wasser kommen auf den ersten Blick unspektakulär daher – mit nur einem neuen Gebinde geht der Brunnen ins neue Jahr