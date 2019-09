Modernisierung Nestlé investiert in deutsche Werke

Nestlé investiert in deutsche Werke

Nestlé möchte seine Werke hierzulande effizienter, digitaler sowie nachhaltiger machen und investiert dafür kräftig: Mehr als 100 Mio. Euro will der Lebensmittelkonzern dafür noch in diesem Jahr in seine deutschen Produktionsstätten stecken.

Nestlé kommt bei der Modernisierung seiner Werke in Deutschland voran. Der Schweizer Lebensmittelkonzern stecke 20